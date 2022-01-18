Doğa Nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak Bingöl çevresinde görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak Bingöl çevresinde görüntülendi

Doğa

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak Bingöl çevresinde görüntülendi

Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşakların Bingöl'de görüntülenmesi heyecan yarattı. Vaşaklar tüm dünyada birinci derecede koruma altına bulunuyor.

18 Ocak 2022, Salı 18:26 Son Güncelleme:
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Bingöl’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Bingöl’de görüntülendi. Adaklı ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 2 vaşak, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı yerleşim yerlerine kadar indi. Vaşakları gören vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.

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