Bingöl’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Bingöl’de görüntülendi. Adaklı ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 2 vaşak, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı yerleşim yerlerine kadar indi. Vaşakları gören vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.