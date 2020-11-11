Doğa Nesli tükenme tehlikesindeki beyaz gergedanın bebeği oldu

Nesli tükenme tehlikesindeki beyaz gergedanın bebeği oldu

Doğa

Nesli tükenme tehlikesindeki beyaz gergedanın bebeği oldu

Nesli tükenmekte olan beyaz gergedan ailesine bir yenisi katıldı. ABD'ni Florida eyaletindeki Disney Animal Kingdom hayvan parkında erkek bir beyaz gergedan dünyaya "merhaba" dedi. Yavru gergedana henüz bir isim konulmadı ancak şimdiden oldukça popüler oldu.

11 Kasım 2020, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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Disney'in Animal Kingdom Tema Parkı'nda, nesli tehlike altındaki türlerden biri olan beyaz gergedan erkek bir yavru dünyaya getirdi. 1999 yılında parkta doğan ilk gergedan olan Kendi'ni 16 aylık hamileliğinin ardından sağlıklı bir yavru dünyaya getirmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Henüz adı konulmayan bebek gergedan, Orlando'daki Walt Disney World Resort'ta doğan 11. beyaz gergedan.

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Park yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Yavru ve anne bakıcılarının gözetimi altında. Gergedanlar doğaları gereği girişkendir. Şimdilik yavru dinleniyor, süt emiyor ve annesiyle bağ kuruyor" denildi.

WWF (Dünya Vahşi Yaşam Fonu)'ye göre, beyaz gergedanlar yaşam ve beslenme alanlarını kaybettikleri için nesilleri tehlike altında. 19. yüzyılın sonlarında ise avcılık nedeniyle beyaz gergedan türü yok olmanın eşiğine geldi.



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