Nesli tükenme tehlikesindeki Serval kedisi eş arıyor!

Yurtdışında bulunan hayvanat bahçeleri ile iletişime geçen Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri kısa sürede dişi Serval kedisine bir eş bulmayı planlıyor. Yaklaşık 1 ay karantina kafesinde kalan nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kedi kendisi için hazırlanan doğal ortamını aratmayan kafese alınacağı günü bekliyor. İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin kendileriyle iletişime geçmesiyle harekete geçtiklerini belirten, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, özel araç ile Serval kedisini getirdiklerini söyledi.

Karantina ve uyum süresi için ayrı bir kafeste tutulan Serval kedisinin kendisi için hazırlanan farklı bir kafese alınacağını kaydeden Özsöyler, “Bu kedi Afrika kökenli olduğu için yurt dışından getirilmiş. Normal şartlarda bu hayvanların doğal ortamında veya hayvanat bahçesinde olması gerekiyor. Serval kedisi şu anda Türkiye’de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunuyor. Bu kedimiz dişi, yurt dışından erkeğini getirterek üremesini planlıyoruz. Serval kedisi nesli tükenmekte olduğu için burada koruma altında tutup, çoğaltarak sayılarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Serval kedisinin özellikleri

Serval kedilerinin uzunluğu 59-92 cm, kuyruğu ise 20-38 cm arasında değişiyor. Vücut ağırlığı ise dişilerde 7-12 kg, erkeklerde ise 9-18 kg arasında seyrediyor.

Kendi sınıfında ince, zayıf bir hayvan olmasına rağmen uzun bacakları ve nispeten kısa kuyruğu ile oldukça güçlü bir kedi.

Oval gözleri, büyük kulakları ve küçük kafası vücudu ile ilişkili.

Serval kedisi genellikle siyah benek şeklinde desenlere sahip.

Başının arkasından 2 ila 4 çizgi şeklindeki siyahlık sırtına ve boynuna doğru uzanır. Daha sonraları bu çizgiler de benek şekline dönüşür.





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