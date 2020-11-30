Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samuru, Ardahan’da yüzeyi buzla kaplı Kura nehrinde Ardahan Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci tarafından görüntülendi. Yalnızçam ormanlarının içerinden geçen ve yüzeyi yer yer buzla kaplanan Kura nehrinde amatör kamerayla çekilen görüntülerde su samurunun sık sık çay sularına dalarak çıktığı görülüyor.

"Çok şanslıyım"

Su samurunu görünce heyecanlandığını İHA'ya anlatan Çağdaş Keçeci, "Sadece belgesellerde gördüğüm su samurunu canlı canlı görmekten heyecanlandım. Bu anları ise cep telefonumla görüntülemek istedim. Oldukça sevimli hayvanlar, bu anlarını bir arada gördüğüm için şanlıyım çünkü bildiğim kadarıyla bu hayvanlar genelde geceleri görülüyor. Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" ifadelerini kullandı.





x





Su samuru nasıl bir hayvan?

Su samuru (Lutra lutra), sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şanstır.

Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir.

Çoğunun rengi koyu kahverengidir.

Balık, kurbağa avlar. Kuş, yumurta ve fare de yer.

Suya dalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. Kuyrukla beraber 1,5 metre boy ve 15 kg ağırlıkta olanları vardır. Kuyruk altı bezlerinde yağlı ve kokulu bir madde ifraz eder. Su samurlarının çok çeşitleri varsa da aralarındaki fark çok azdır.

Bazı ülkelerde balıkçılar tarafından ehlileştirilerek balık avında kullanılır.

Çoğunlukla yalnız dolaşır ve gece avlanır.

Oynamayı ve suda sırtüstü yüzmeyi çok sever.

Suda ustalıkla yüzer. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenir. Karaya seyrek çıkar. Rahatça 30 metre derine dalar. Suyun yüzüne çıkınca sırtüstü yatarak avını midesinin üstüne koyar.





İlgili Haberler Çoruh Nehri'nde su samuru görüldü



