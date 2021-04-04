Doğa Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu

Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu

Doğa

Nesli tükenme tehlikesindeki vaşak ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu

Niğde’de dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ölü buldu. Ayakları ve ağzı bağlı vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Televi, 'Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar' sözleriyle paylaştı. Hayvanseverlerin duruma tepki göstermesi üzerine Valilik, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

04 Nisan 2021, Pazar 13:33 Son Güncelleme:
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Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan telef olmuş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı. Televi’nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi. Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar"﻿﻿﻿﻿ sözleriyle paylaştı.


İNCELEMEYE ALINDI

Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.

İLGİNÇ DETAY! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nesli tükenmekte olan bir vaşağın ayaklarından bağlı halde ölü bulunmasına hayvanseverler tepki gösterdi. Valilik ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, ilk incelemelere göre vaşağın vücudunda silah yarası görülmediğini açıkladı.

DHA

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