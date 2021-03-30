Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban keçisi terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’na ait foto kapana takıldı.

Görülmesi çok zor olduğu için ’Ormanın hayaleti’ olarak bilinen vaşağın, bir süre karlık alanda gezdiği görüldü.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)