Türkiye Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Türkiye'de görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Türkiye'de görüntülendi

Türkiye

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Türkiye'de görüntülendi

Dünyada nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı’nın foto kapanına takıldı.

30 Mart 2021, Salı 21:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban keçisi terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’na ait foto kapana takıldı.

Görülmesi çok zor olduğu için ’Ormanın hayaleti’ olarak bilinen vaşağın, bir süre karlık alanda gezdiği görüldü.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 30 Mart 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları