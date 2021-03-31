Doğa Nesli tükenmek üzere: Bahçesinde balaban kuşu buldu

Nesli tükenmek üzere: Bahçesinde balaban kuşu buldu

Doğa

Nesli tükenmek üzere: Bahçesinde balaban kuşu buldu

Erzurum'un Olur ilçesinde Osman Özdemir, bahçesinde bitkin bulduğu, nesli tükenmekte olan balabanı veterinere götürdü. Yarası olmadığı anlaşılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilecek.

31 Mart 2021, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi’nde tarımla uğraşan Osman Özdemir, sabah evinin bahçesindeki bitkin kuşu fark etti. Özdemir, bir süre sonra kuşu veteriner Selim Çelik’e götürdü. Kuşu muayene eden Çelik, nesli tükenmekte olan balaban olduğunu Özdemir’e söyledi.

Yarası olmadığı anlaşılan balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilecek.

DHA-Ramazan DEMİR

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