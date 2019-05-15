Çifteler ilçesinde oturan Deniz Ergürbüz ve Engin Çaldemir, Zafer Hamit Mahallesi'ndeki bir tarla da yaralı olarak toy kuşu buldu. Ergürbüz ve Çaldemir, uçabilen en büyük kuş türü olarak bilinen ve nesli tükendiği için koruma altında olan toy kuşunu Çifteler İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürdü.

Yapılan incelemede elektrik direğine takıldığı için sağ kanadı ve boynundan yaralandığı tespit edilen kuş, tedavisi için Afyonkarahisar Veterinerlik Fakültesi´ne gönderildi. Yaklaşık 16 kilo ağırlığında olan toy kuşunun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

DHA