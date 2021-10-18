Türkiye Nesli tükenmek üzere! Hemen tedaviye alındı

Nesli tükenmek üzere! Hemen tedaviye alındı

Türkiye

Nesli tükenmek üzere! Hemen tedaviye alındı

Denizli'nin Çardak ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın tedavisine başlandı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 19:43 Son Güncelleme:
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Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alana mantar toplamak için çıkanlar, bir ağacın dibinde bitkin ve yaralı halde vaşak gördü. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Bacağından yaralandığı belirlenen vaşak, tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada veterinerler tarafından beslenen vaşağın Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edileceği belirtildi.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ(DHA)

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