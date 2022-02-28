Türkiye Nesli tükenmek üzere! O ilimizde ortaya çıktı

Nesli tükenmek üzere! O ilimizde ortaya çıktı

Türkiye

Nesli tükenmek üzere! O ilimizde ortaya çıktı

Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 22:50 Son Güncelleme:
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Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü.

Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.

KARABÜK (İHA)

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