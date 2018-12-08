Nesli tükenmek üzere olan yaban keçisini avladılar

Tunceli'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir yaban keçisi avlandı

08 Aralık 2018, Cumartesi 20:15 Son Güncelleme:
A A
Nesli tükenmek üzere olan yaban keçisini avladılar

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde, il dışından gelen kaçak avcılar tarafından vurulduğu belirtilen 5 yaşındaki yaban keçisi, vatandaşlarca bulundu.

Köye çağrılan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaptıkları incelemede yaban keçisinin öldüğünü belirledi.

Görevliler, yaban keçisini kamyonet kasasına yükleyerek kent merkezine getirdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kamyonetteki öldürülmüş yaban keçisini gören vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi geçirdiği için koruma altına alınan hayvanın avlanmasına tepki gösterdi.

Kaçak avcıların bulunması için ise jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri çalışma başlattı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.