  • Haberler
  • Yaşam
  • Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana otomobil çarptı

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana otomobil çarptı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

12 Eylül 2019, Perşembe 21:21
A A
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana otomobil çarptı

Nurdağı-Gaziantep karayolunun 13 kilometresi Kömürler Mahallesinde yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu.

Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından sırtlanı gömdü.

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ’kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...