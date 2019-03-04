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Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi telef edenler yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi köpekle korkuttuktan sonra yuvasından çıkarıp, başını sopayla ezerek, telef eden 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

04 Mart 2019, Pazartesi 18:37
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Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi telef edenler yakalandı

Siverek’e 60 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaören Mahallesi’nde yaşayan ve akraba olan H.D., A.D. ile E.D., kırsal alanda, nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi fark etti.

O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Koruma altındaki oklu kirpiyi köpekle korkutan 3 kişi, gizlendiği yuvasından çıkardı. Başına sopalarla vurulan oklu kirpinin üzerine, kaçmaya çalışınca köpek salındı.

Saldıran köpeği oklarını fırlatarak, yaralayan kirpi, daha sonra bıçakla boğazı kesilerek, telef edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Oklu kirpiye işkence yaparken, cep telefonu kamerasıyla da görüntü çeken 3 kişi, bu anların videosunu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüyü izleyenlerin tepki gösterdiği video üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen H.D., A.D. ve E.D., Viranşehir’deki akrabalarının evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, ’Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ ve ’Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa) (DHA)

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