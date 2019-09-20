Demir kadın Neslican Tay...

Türkiye onu kansere karşı verdiği mücadele ile tanıdı.

2018 yılında tümör nedeniyle bir bacağını kaybetti.

Yaşadığı tüm süreci sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

21 yaşında, umut dolu bir genç kızdı.

3 kez yenmeyi başardığı kanser, 4. kez nüksetti.

"Ben gerçekten hayatta kalmak istiyorum, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım! Yeni gelişmeler kötü sürprizler var ama şimdi yeniden ayağa kalkma vakti. Çünkü bu sefer gerçekten çok ileri gittin c49. İyi bir sopayı hak ettin. Ben kazanacağım ben! Bunu sakın unutma. Yaşamak istiyorum"

Neslican Tay, bu sözlerle hastalığının nüksettiğini, yeniden kemoterapi alacağını duyurmuştu.

Hastanede yoğun bakım servisine alınan Neslican Tay'dan dün akşam üzücü haber geldi.

Milyonların sevgisini kazanan Neslican hayatını kaybetti.

Neslican Tay, kansere yakalanan bir arkadaşının vefat haberini bu sözlerle duyurmuştu:

“Kardeşim yaşında bir arkadaşımın vefat haberini aldım onkoloji koridorunda. Herkes dayanamadı, gücü yetmedi, bilmem ne… Sanki kanserin ne olduğundan, çektiği acıdan haberleri varmış gibi. Mücadelesi çok güzeldi diyeceksiniz, dayanamadı değil!”

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."