Neslican Tay ölümünün ikinci yılında sevenleri tarafından anılıyor

İki sene önce kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Neslican Tay, umut dolu mücadelesiyle birçok hastaya örnek olmuştu. 20 Eylül 2019 senesinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Neslican Tay, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata gözlerini yummuştu. Neslican Tay’ın ölümünün ardından iki sene geçmesine rağmen sevenleri onu unutmadı. Birçok kullanıcı sosyal medyadan Neslican Tay’ı andı.

NESLİCAN TAY’IN HAYATI FİLM OLUYOR

Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da ‘Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim’ diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Neslican’ın hayatının anlatılacağı Demir Kadın Neslican filmi 2022 ayında vizyona girecek.