Kansere karşı verdiği mücadeleyle adeta simgeleşen Neslican Tay'ın hayat hikayesi beyaz perdeye taşınıyor.

Özgür Bakar'ın yöneteceği filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandıracak. Nazlı karakterine Zeynep Elçin'in hayat vereceği filmde Yurdaer Okur, İlker Aksum, Mesut Akusta ve Deniz Uğur gibi ünlü isimler de kamera karşısına geçecek.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.

Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.

Neslican Tay 20 Eylül Cuma günü yaşamını yitirdi.