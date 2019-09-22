19 yaşındayken kanser teşhisi konulan Neslican Tay önce sol bacağını kaybetmişti. Buna rağmen yaşam sevincini kaybetmeyen Neslican Tay, sosyal medya paylaşımlarıyla azmin sembolü olmuştu. Bacağındaki proteze ve kanserle mücadelesine atfen ‘Iron Women’ (Demir Kadın) lakabı verilen Neslican Tay bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Milyonlarca kişi Neslican Tay’ın ölümü ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu ve internette Neslican Tay’ın hastalığı Malign mezenkimal tümör’ü arattı. Peki, Neslican Tay’ın hastalığı Malign mezenkimal tümör nedir? İşte Malign mezenkimal tümör ile ilgili merak edilenler…

MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖR NEDİR?

Sarkom ya da yumuşak doku kanseri olarak adlandırılan Malign Mezenkimal Tümör, Yunancada “etin büyümesi” anlamındaki sözcükten geliyor. Yumuşak doku sarkomları, vücutta yumuşak dokularda baş gösteren kanserli (habis) tümörler.

Yumuşak dokular, vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar, onları destekler ve çevreler. Sarkomalar, kemiklerde ve kıkırdak, adaleler, tendonlar (kiriş), yağ gibi organ veya dokuları çevreleyen, yumuşak bağdokusunda ve destekleyici (yardımcı) dokularda, bir de akciğerlerin, karnın, kalbin, merkezi sinir sisteminin ve kan damarlarının dış yüzeylerinde oluşuyor. Malign Mezenkimal Tümör de katı, üç boyutlu ve habis tümörlerin en ender ve en ölümcüllerinden.

Malign Mezenkimal Tümör yani Yumuşak doku sarkomları yaygın değil. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülür ve zaman zaman çocuklar ile ergenlerde meydana gelir.

Yumuşak doku sarkomlarının çeşitli türleri olsa da genellikle benzer nitelikleri paylaşır, benzer semptomlara neden olur ve ameliyat, radyasyon terapisi veya kemoterapi ya da bunların bileşimi olarak benzer şekilde tedavi edilirler.

MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖRÜN (YUMUŞAK DOKU KANSERİ) BELİRTİLERİ

Yumuşak doku kanserinin olası belirti ve semptomları:

• Zayıflayan kemikler, bazen de kırılmalar

• Eklem şişmeleri ve hassaslığı (yakınında veya içindeki tümörler için)

• Yorgunluk

• Ateş

• Kilo kaybı

• Anemi

Yumuşak doku sarkomu vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Ancak en büyük yüzdesi (yaklaşık yarısı) kollar, bacaklar, eller ve ayaklarda oluşur. Yüzde 40′ı göğüs, sırt, kalça, omuzlar ve karında görülürken yaklaşık yüzde 10’u da baş ve boyunda bulunur. Yumuşak doku sarkomu ilk evrelerinde genellikle hiçbir belirti ve semptom göstermez. Tümör yumuşak dokuda büyüdükçe şişme ya da yumrulara sebep olabilir. Daha sonra sinirler ve adaleler üzerine baskı uygularsa ağrı yaratabilir.

Genetik geçiş, lenf sisteminin uzun süren yetmezliği, vinil klorit ve arsenik gibi kimyasallarla karşılaşma ve travmalar, hastalığa sebep olan faktörler arasında sayılabilir.

MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tümör sıklıkla kollar ve bacaklara yerleştiği için ortopedik onkoloji uzmanının müdahale etmesi beklenmeli. Ancak baş-boyun, göğüs ve karın-pelvis içindeki ve komşuluğundaki tümörlerde; genel cerrahi, göğüs cerrahisi, plastik cerrahi ve damar cerrahisi uzmanlarının ekip çalışmasında önemli katkıları olur. Tümörün büyümesinin durdurulmasında radyoterapinin yararı önemli. Yumuşak doku tümörlerinin tedavisinde erken tanı, ekip çalışması ve ortopedik onkolojide deneyimli hekimlerle tedavi edilmesi büyük önem taşıyor.