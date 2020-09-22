Neslihan Atagül Doğulu, umudun sembolü haline gelen Neslican Tay’ın hayatını anlatan ‘Demir Kadın Neslican’ filminde genç kadını canlandıracak. Çekimler, üç kez kanseri yenen dördüncüde hayata veda eden Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak. Projede, birçok ünlü isim de yer alacak.

'Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim'

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak Neslican'dan bu kez acı haber gelmiş ve geçtiğimiz 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti.







