Rize’de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay'ın (21) adının okuduğu liseye verilmesi teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmedi.

Bakanlık yeni bir öneri sundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teklifi, 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddedildi. Bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi.

Neslican, kanser hastalarına örnek oldu

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği kansere 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu.

Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü.

Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül'de, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.







