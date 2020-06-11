Magazin Neslihan Atagül paylaştı sosyal medya yıkıldı

Neslihan Atagül paylaştı sosyal medya yıkıldı

Magazin

Neslihan Atagül paylaştı sosyal medya yıkıldı

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu. Doğulu'nun eşinin paylaşımına yazdığı "Herkes sussun, sen konuş" yorumuna beğeni yağdı.

11 Haziran 2020, Perşembe 21:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 27 yaşındaki Atagül, siyah-beyaz çekilen fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

O fotoğrafa kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise eşine şu yorumu yaptı:

"Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bu günümün mimarı oldular gülüm."

Kadir Doğulu'nun bu mesajı takipçileri tarafından "Aşka geldi" şeklinde yorumlandı.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
Filiz Özkol
11 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Hatice Çelik öldü, peki ya çocukları!
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Paulina Porizkova: Burası benim evim, beğenmiyorsanız ayrılın