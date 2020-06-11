Neslihan Atagül paylaştı sosyal medya yıkıldı
Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu. Doğulu'nun eşinin paylaşımına yazdığı "Herkes sussun, sen konuş" yorumuna beğeni yağdı.
11 Haziran 2020, Perşembe 21:26 Son Güncelleme:
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Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 27 yaşındaki Atagül, siyah-beyaz çekilen fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
O fotoğrafa kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise eşine şu yorumu yaptı:
"Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bu günümün mimarı oldular gülüm."
Kadir Doğulu'nun bu mesajı takipçileri tarafından "Aşka geldi" şeklinde yorumlandı.