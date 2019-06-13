Neslihan Atagül: Sonunda siz hamile kalacaksınız

Oyuncu Neslihan Atagül, önceki gece Etiler Marmaris Büfe'de objektife takıldı.

Yurt dışından gelen kuzenlerini gezdirdiğini söyleyen Neslihan Atagül, uzun zamandır uzak olduğu ekranlara ne zaman döneceği sorulunca ''Güzel proje bekliyorum'' dedi.

Yakında eşi Kadir Doğulu ile karavanla tatile çıkacağını anlatan oyuncu, muhabirlerin bebek sorularına ise esprili bir yanıt verdi: ''O kadar çok soruyorsunuz ki, sonunda siz hamile kalacaksınız!'' (Hürriyet)

* Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.



