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Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu gündem oldu

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu gündem oldu

Magazin

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu gündem oldu

Magazinin en sevilen çiftleri arasında bulunan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çektikleri video ile gündem oldu.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 22:01 Son Güncelleme:
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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül araçları ile seyahat ederken çektikleri video ile gündem oldu. Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısına eşlik eden çifttin sevgi dolu bakışları hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Kadir Doğulu, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" yorumunda bulundu.


https://www.instagram.com/p/B_wypyWndOc/?utm_source=ig_web_copy_link


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