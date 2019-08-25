Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile çıktığı tatili noktalayıp İstanbul'a döndü.

Ünlü oyuncu, önceki gün Nişantaşı Spago'daydı. Yakın arkadaşlarıyla 27'nci yaşını kutlayan Neslihan Atagül, mekân çıkışı soruları yanıtladı.

Muhabirlerin ''Kara Sevda dizisindeki partneriniz Burak Özçivit baba oldu. Kendisini aradınız mı?'' sorusuna ''Allah mutlu mesut etsin. Sağlıklı, neşeli ve uzun ömürleri olsun'' cevabını veren Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından kurtulamamasıyla ilgili yorumlar hakkında da konuştu ve sözleriyle meslektaşına destek verdi:

''Hayat bu. Gayet normal bir şey. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok.''

BİR SÖZE DARILIP KÜSMÜŞTÜ

Bir döneme damgasını vuran Kara Sevda dizisinde Neslihan Atagül'le başrolü üstlenen Burak Özçivit, partneriyle çekimlere başladığı sıralar dizinin tanıtımı için basına açıklamalar da bulunmuştu.

Burak Özçivit, Neslihan Atagül'le oynayacağı romantik aşk sahnelerinin Fahriye Evcen'le ilişkisinde sorun yaratmayacağını belirterek şu sözleri söylemişti: "Fahriye'yle birbirimize güvenimiz tam. Hem zaten Neslihan'ın sevgilisi Kadir Doğulu benim arkadaşım. Bizde yanlış olmaz"

Ancak "Arkadaşın aşkına yanlış yapmayız" başlığıyla haber olan bu açıklama, Kadir Doğulu'nun hoşuna gitmemişti.

Kadir Doğulu, Twitter hesabından "Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli" diye tweet atarak, Burak Özçivit'in her kadının kendisine aşık olma potansiyeli taşıdığı fikriyle yaşadığını ima etmişti.

Fahriye Evcen ile Neslihan Atagül'ün çok etkilendiği bu sürtüşme, o dönemde medyada gündem olmuştu.