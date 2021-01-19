Magazin Neslihan Atagül'den hayranlarını üzen açıklama! Sefirin Kızı dizisinden Nare ayrılıyor mu?
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Neslihan Atagül'den hayranlarını üzen açıklama! Sefirin Kızı dizisinden Nare ayrılıyor mu?

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Neslihan Atagül'den hayranlarını üzen açıklama! Sefirin Kızı dizisinden Nare ayrılıyor mu?

Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölümde neden olmadığı merak ediliyordu. Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulduğu gündeme gelmişti. Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Atagül paylaşımında, 'Nare ile vedalaşıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.' ifadesini kullandı.

19 Ocak 2021, Salı 08:26 Son Güncelleme:
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Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrılacak mı sorusu, dizinin yeni bölümü ile birlikte merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren ünlü oyuncu bağırsak sendromu hastalığına yakalandığı açıklamıştı. Ünlü ismin 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı. Diziseverler Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu merak ederken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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'Vücudum o toleransı bana göstermedi'

Ünlü isim açıklamasında, 'Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...' dedi.

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

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