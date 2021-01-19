Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrılacak mı sorusu, dizinin yeni bölümü ile birlikte merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren ünlü oyuncu bağırsak sendromu hastalığına yakalandığı açıklamıştı. Ünlü ismin 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı. Diziseverler Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu merak ederken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.





'Vücudum o toleransı bana göstermedi'

Ünlü isim açıklamasında, 'Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...' dedi.

Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.



