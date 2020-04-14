Magazin Neslihan Atagül'den manidar paylaşım

Neslihan Atagül'den manidar paylaşım

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Neslihan Atagül'den manidar paylaşım

Karantinada olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den manidar bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu, tüm dünyaya yayılan corona virüs ile ilgili serzenişi giydiği tişört ile destekledi.

14 Nisan 2020, Salı 23:21 Son Güncelleme:
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Sevilen oyuncu Neslihan Atagül Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı çok da aktif kullanmayan Atagül paylaştığı fotoğrafta giydiği tişört ile tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı "Adaletin bu mu dünya?" mesajıyla manidar bir paylaşım yaptı.

Karavandan karantinaya

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, yaz tatillerinde lüks oteller yerine karavan tercih ediyorlardı.

2016’da karavan alarak yollara düşmüştü. 150 bin TL’lik karavana, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu dekorasyonu için 50 bin dolar yani 300 bin TL harcamıştı.


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