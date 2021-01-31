Neslihan Atagül'den yeni paylaşım
'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Atagül'ün gönderisi takipçilerinden ilgi gördü.
31 Ocak 2021, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde "İyi olmaya gayret ediyorum, tedavim devam ediyor" diyen Neslihan Atagül, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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