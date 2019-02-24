Neslihan Doğrusöz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

İşte Benim Stilim programında ünlenen ve yarışmada 3'üncülük kazanan Neslihan Doğrusöz'ün artık eski halinden eser yok... Erkeksi görünümüyle dikkat çeken Doğrusöz, bir anda magazin dünyasının gündemine oturdu. Bu değişimle birlikte "Neslihan Doğrusöz kimdir?" sorusu sıkça aratılmaya başlandı.

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Yarışmaya dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizmişti. Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor. 2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosya medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bunuyor. Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan İşte Benim Stilim yarışmacısı, vücudundaki dövmelerde fotoğraflarında dikkat çekmişti.