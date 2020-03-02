Neslişah Alkoçlar mı Cara Delevingne mi?

Üzerinde lavanta rengi bir takım vardı. Aynı kıyafeti ‘Anna Karenina’, ‘Kağıttan Kentler’ ve ‘Suicide Squad’ filmlerinde rol alan İngiliz model-oyuncu Cara Delevingne de bir hafta önce giymişti. Hal böyle olunca “Neslişah’ın yıldızlardan farkı yok” yorumu yapıldı. Bu arada kıyafetin markası Boss. Fiyatı: 6 bin lira.

Neslişah Alkoçlar





Cara Delevingne



















