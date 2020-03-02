Magazin Neslişah Alkoçlar mı Cara Delevingne mi?

Neslişah Alkoçlar mı Cara Delevingne mi?

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Neslişah Alkoçlar mı Cara Delevingne mi?

Neslişah Alkoçlar geçtiğimiz günlere Flormar’ın düzenlediği bir davetteydi.

02 Mart 2020, Pazartesi 08:44 Son Güncelleme:
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Üzerinde lavanta rengi bir takım vardı. Aynı kıyafeti ‘Anna Karenina’, ‘Kağıttan Kentler’ ve ‘Suicide Squad’ filmlerinde rol alan İngiliz model-oyuncu Cara Delevingne de bir hafta önce giymişti. Hal böyle olunca “Neslişah’ın yıldızlardan farkı yok” yorumu yapıldı. Bu arada kıyafetin markası Boss. Fiyatı: 6 bin lira.

Neslişah Alkoçlar


https://www.instagram.com/p/B9BedAvlGgm/

Cara Delevingne


https://www.instagram.com/p/B86uAAvFKgv/


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