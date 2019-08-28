Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesaj
5 yıl önce oyuncu Engin Altan Düzyatan ile nikâh masasına oturan Neslişah Alkoçlar, evliliklerinin 5'inci yılını Instagram'a yazdığı duygusal bir mesajla kutladı
Eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Neslişah Alkoçlar altına bu notu düştü:
'EN YAKIN ARKADAŞIM, RUH EŞİM'
"Benim canım sevgilim, en yakın arkadaşım, ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek.
'SEN GÜLÜNCE HER ŞEY GÜZEL'
Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi... Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla, heyecanla.. Seni çok seviyorum."
TRAFİĞE ÇÖZÜM
Ünlü çift geçen haftalarda da trafiğe buldukları motor çözümüyle gündeme gelmişti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınBurak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ın ortak tutkuları