Eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Neslişah Alkoçlar altına bu notu düştü:

'EN YAKIN ARKADAŞIM, RUH EŞİM'

"Benim canım sevgilim, en yakın arkadaşım, ruh eşim! Ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek.

'SEN GÜLÜNCE HER ŞEY GÜZEL'

Sen gülünce her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi... Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla, heyecanla.. Seni çok seviyorum."

TRAFİĞE ÇÖZÜM

Ünlü çift geçen haftalarda da trafiğe buldukları motor çözümüyle gündeme gelmişti.





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