Neslişah Alkoçlar cilt bakımı için evde kendi kremini hazırladığını söyledi. İki çocuk annesi olan sosyetik güzel, hibiskus bitkisinden nasıl krem yaptığını şöyle açıkladı:

1- Sıcak suyun içine hindistan cevizi yağını kavanozu ile birlikte koyup eritin sonra yağı ayrı bir kaba alın.

2- Üzerine yarım çay bardağı robottan çektiğiniz taze hibiskusu ekleyin.

3- Birkaç damla da ylang ylang yağını ilave edip karıştırın.

4- İster yüzünüze, isterse kollarınıza sürüp bekledikten sonra yıkayın.