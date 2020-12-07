Magazin Neslişah Alkoçlar'ın son keşfi Hibiskus

Neslişah Alkoçlar'ın son keşfi Hibiskus

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Neslişah Alkoçlar'ın son keşfi Hibiskus

Sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar, hibiskus maskesi ile cildinin yaşlanmasını önlemeye çalışıyor.

07 Aralık 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Neslişah Alkoçlar cilt bakımı için evde kendi kremini hazırladığını söyledi. İki çocuk annesi olan sosyetik güzel, hibiskus bitkisinden nasıl krem yaptığını şöyle açıkladı:

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1- Sıcak suyun içine hindistan cevizi yağını kavanozu ile birlikte koyup eritin sonra yağı ayrı bir kaba alın.

2- Üzerine yarım çay bardağı robottan çektiğiniz taze hibiskusu ekleyin.

3- Birkaç damla da ylang ylang yağını ilave edip karıştırın.

4- İster yüzünüze, isterse kollarınıza sürüp bekledikten sonra yıkayın.

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