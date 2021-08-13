Magazin Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü!

Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü!

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Nesrin Cavadzade: Çıkan haberler beni çok üzdü!

Nişantaşı'nda objektiflerden kaçan ve basın mensuplarına tepki gösterip bağırdığı yönünde haberler çıkan oyuncu Nesrin Cavadzade'den açıklama geldi.

13 Ağustos 2021, Cuma 13:34 Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’teydi. Geçtiğimiz günlerde telefonla konuşurken görüntülenen oyuncu, basın mensuplarına “O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum” diyerek tepki göstermişti.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Cavadzade, o gün verdiği tepkiyle ilgili şöyle konuştu:

“Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Sizlere de çok saygı duyuyorum. Fakat o gün kimseye bağırmadım. Üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi. Galoş giydim, apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve ben de kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil. Çıkan haberler beni çok üzdü.”
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