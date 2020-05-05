Nesrin Cavadzade güzel haberi alınca böyle poz verdi
Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs tarihinde açılması kararı alındı. Bu karar sonrası Nesrin Cavadzade'den mutluluk pozu geldi.
05 Mayıs 2020, Salı 21:07 Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade, bir süredir evinde kendisini karantinaya almıştı.Bu süreçte en çok da saçlarını yaptıramamaktan şikayet eden oyuncu, alınan karar ile büyük sevinç yaşadı. “11 mayıs’ta kuaförler açılıyormuş” notu ile paylaştığı fotoğrafla takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.
Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından 45 gündür karantinada olduğunu belirten bir paylaşım yapmış ve oyuncunun mesajı "Saçlarını mı kazıtacak" yorumlarına neden olmuştu.