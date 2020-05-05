Nesrin Cavadzade güzel haberi alınca böyle poz verdi

Nesrin Cavadzade, bir süredir evinde kendisini karantinaya almıştı.Bu süreçte en çok da saçlarını yaptıramamaktan şikayet eden oyuncu, alınan karar ile büyük sevinç yaşadı. “11 mayıs’ta kuaförler açılıyormuş” notu ile paylaştığı fotoğrafla takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından 45 gündür karantinada olduğunu belirten bir paylaşım yapmış ve oyuncunun mesajı "Saçlarını mı kazıtacak" yorumlarına neden olmuştu.







