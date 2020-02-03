"Aşk Tesadüfleri Sever 2" filmi ile gündemde olan, Yasak Elma dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından, İtalya’dan paylaştığı beyaz elbisesiyle verdiği pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

Geçtiğimiz gün Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Cavadzade, daha önce söylediği 'çirkin erkek severim' sözlerine açıklık getirdi.

Güzel oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Filmdeki partnerimle aramızda bir şeyler olduğuna dair haberler çıkmıştı. Filmin lansmanında bunları soracaklarını bildiğim için anneannemin hikâyesini anlattım. Şöyle ki dedem çok yakışıklı bir adamdı ve kadınlar onu rahat bırakmazdı. Anneannem her zaman 'Koca dediğin maymundan hallice olur, sakın yakışıklı adama âşık olmayın' derdi. Bunu söyledim. Sonra başım büyük belaya girdi. Sosyal medyadan erkekler 'Nesrin şansım var mı?' diye binlerce abuk sabuk fotoğraf yolladı."

Ardından Gence'nin 'Peki sizin çirkin erkek tanımınız nedir?' sorusuna da yanıt veren Cavadzade, "Javier Bardem hiç yakışıklı değil, çirkin ama karizmatik. Onunla sevgili olurum. Beni İspanya’ya mı yollasan!" dedi.

İlgili Haberler Nesrin Cevadzade'den olay yaratan seksi direk dansı



