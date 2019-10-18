Nesrin Cavadzade kötü karakteri canlandırmaktan keyif alıyor

Daha önce kötü bir karakter canlandırmak istediğini belirten Nesrin Cavadzade istediğine kavuştu.

Oyunculuk kariyerinde ilk kez kötü bir karaktere hayat veren oyuncu, ilk kez kötüyü canlandırdığını ve çok keyif aldığını söyledi.

'Doğallıktan yanayım, filtre kullanmıyorum'

Yer aldığı dizide 'Şahika' karakterinin pek sevilmediğini belirten oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilgili ise, “Doğallıktan yanayım, filtre kullanmıyorum” şeklinde konuştu.





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