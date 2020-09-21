Magazin Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü

Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü

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Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Nesrin Cavadzade, çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

21 Eylül 2020, Pazartesi 08:30 Son Güncelleme:
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Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Cavadzade, öğrencilik döneminde arkadaşları ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı.

38 yaşındaki oyuncu, 10 yaşındayken verdiği pozlarına "Demek o zaman sandaletin içine çorap giyme modası var. hayvanseverliğim görüldüğü üzere baki" notunu düştü.

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.


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