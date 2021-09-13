Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan ayrıldı mı?

Son olarak Yasak Elma isimli dizide rol alan Nesrin Cavadzade, dizinin final yapmasıyla birlikte ‘Üç Kuruş’ isimli dizinin kadrosuna dahil oldu. İş hayatından çok özel hayatıyla da gündeme gelen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gökhan Alkan ile nişanlandığını ve mutlu bir birliktelik yaşadıklarını belirtmişti. Şimdi ise Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan ikilisinin ayrıldıkları iddia edildi.

NESRİN CAVADZADE VE GÖKHAN ALKAN AYRILDI MI?

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’ın bugün şiddetli bir şekilde kavga ederek ilişkilerini bitirdikleri iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından gözler Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesine çevrildi. Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, ayrılık haberlerine henüz bir açıklama yapmadı.



