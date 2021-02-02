Magazin Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evleniyor

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evleniyor

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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evleniyor

Birkaç ay önce aşklarını ilan eden Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Magazin kulislerinde dolaşmaya başlayan iddiaya göre, ikili pandemi sonrası nikah masasına oturacak.

02 Şubat 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

Pandemi sonrası evlenecekler 

Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi. Dizide başlayan aşklarını evlilik ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin, pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı.

Ailesini tanıştırdı

Verdiği bir röportajda evlenmeyi ve anne olmayı çok istediğini söyleyen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Alkan'ı, Tarabya'da bir balıkçıda ailesi ile tanıştırmıştı.

Gazetecilerin, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusu üzerine Cavadzade'nin babası, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" yanıtını vermişti. Gökhan Alkan, sevgilisinin annesini de sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı.

'Alın yazım'

Öte yandan ikili yeni yılın ilk gününde de birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hatta ikiliden Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

Sevgilisinin ev halini paylaştı

Geçtiğimiz ay da Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Cavadzade, paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düşmüştü.

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