Magazin Nesrin Cavadzade'den ayrılmadık iması!

Nesrin Cavadzade'den ayrılmadık iması!

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Nesrin Cavadzade'den ayrılmadık iması!

Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı konuşuluyordu. Bebek’te görüntülenen güzel oyuncu Gökhan Alkan’la ilgili sorulara verdiği cevapla ayrılmadıklarını ima etti. Hakan KIRARSLAN / POSTA

05 Haziran 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan ayrıldığı söylenmişti. Eda Ece, Şevval Sam ve Gülenay Kalkan’la tekne tatiline çıkması da iddiaları güçlendirmişti. Önceki gün Bebek’te dolaşan oyuncu, Gökhan Alkan’la ilgili sorulara “Gökhan şu anda Antakya’da çalışıyor” diye yanıt vererek ayrılmadıklarını ima etti.

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