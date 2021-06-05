Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan ayrıldığı söylenmişti. Eda Ece, Şevval Sam ve Gülenay Kalkan’la tekne tatiline çıkması da iddiaları güçlendirmişti. Önceki gün Bebek’te dolaşan oyuncu, Gökhan Alkan’la ilgili sorulara “Gökhan şu anda Antakya’da çalışıyor” diye yanıt vererek ayrılmadıklarını ima etti.