Yasak Elma'dan ayrılır ayrılmaz bir dondurma markasının reklam yüzü olan ancak daha sonra anlaşmanın karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenilen Nesrin Cevadzade'nin yerini Dilan Çiçek Deniz aldı.

Ünlü oyuncu, bir dondurma markasından reklam teklifi almış ancak taraflar sözleşme aşamasında beraber çalışmaktan vazgeçmişti.







