Nesrin Cavadzade'nin yerini Dilan Çiçek Deniz aldı
Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin yerini alan isim Alev Alev dizisinin Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz oldu.
27 Mayıs 2021, Perşembe 21:09 Son Güncelleme:
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Yasak Elma'dan ayrılır ayrılmaz bir dondurma markasının reklam yüzü olan ancak daha sonra anlaşmanın karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenilen Nesrin Cevadzade'nin yerini Dilan Çiçek Deniz aldı.
Ünlü oyuncu, bir dondurma markasından reklam teklifi almış ancak taraflar sözleşme aşamasında beraber çalışmaktan vazgeçmişti.