Nestle, cilt sağlığı bölümünü yaklaşık 10,2 milyar dolara satıyor

Nestle'den yapılan açıklamada, şirketin, cilt sağlığı bölümünü 10,2 milyar İsviçre frankına (yaklaşık 10,2 milyar dolar) satmak için Abu Dabi Yatırım Konseyi ve EQT Partners'ın oluşturduğu konsorsiyum ile görüşme yaptığı belirtildi.

Söz konusu satış için çalışanlara danışılacağı aktarılan açıklamada, satışın tamamlanmasının bu yılın ikinci yarısında beklendiği kaydedildi.

Nestle'nin cilt sağlığı bölümünde, 40'ın üzerinde ülkede 5 binden fazla kişi istihdam ediliyor. (AA)