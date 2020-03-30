Dünya Netanyahu danışmanında virüs çıkması nedeniyle karantinaya alındı

Netanyahu danışmanında virüs çıkması nedeniyle karantinaya alındı

Dünya

Netanyahu danışmanında virüs çıkması nedeniyle karantinaya alındı

Danışmanı Covid-19'a yakalanan İsrail Başbakanı, yeni bir teste girecek. İsrail basını, Netanyahu'nun karantinaya alındığını bildiriyor.

30 Mart 2020, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Testin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor ancak Haaretz gazetesi İsrail Başbakanı'nın karantinaya alındığını 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine Covid-19 testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı. Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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