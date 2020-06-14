Dünya Netanyahu’nun 3 korumasında corona virüs çıktı

Netanyahu’nun 3 korumasında corona virüs çıktı

Dünya

Netanyahu’nun 3 korumasında corona virüs çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikamet ettiği konutta görevli 3 korumada, yeni tip corona virüs (Covid-19) çıktı.

14 Haziran 2020, Pazar 16:32 Son Güncelleme:
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Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda görevli 3 korumanın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Covid-19 tespit edilen korumaların Başbakanlık konutunun dışında görev yaptığı ve Netanyahu ile yakın temaslarının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun karantinaya alınmasına gerek görülmediği vurgulanırken, İsrail Başbakanı'na birkaç gün önce Covid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı kaydedildi.  

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle 300 kişi yaşamını yitirirken, 18 bin 876 kişi de Covid-19 tespit edildi.

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