Bir Şeyler Oynat’ı Android’e getiren Netflix, iOS için de testlerin yakında başlayacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada kullanıcıların Bir Şeyler Oynat özelliğini sevdiği ve bu sayede kolay kolay fark edemeyecekleri gizli hazinelere ulaşabildikleri belirtildi.

Bir içeriğin özel sayfasındayken kullanıcılar Farklı Bir Şeyler Oynat butonuyla karşılaşacak. Kullanıcılar “Bir Şeyler Oynat” düğmesine bastıklarında daha önce izlediklerine göre belirlenen ve sevebilecekleri bir dizi veya filmi izlemeye başlayabilecek. Buna ek olarak, yine “Bir Şeyler Oynat” düğmesi üzerinden yeni dizi veya filmlere, zaten izlenmekte olan dizi veya filmlere, listeye eklenen içeriklere ya da henüz tamamlanmamış içeriklere de erişilebilecek.

Netflix Bir Şeyler Oynat özelliğini Android’e getirirken başka bir özelliği daha kullanıcılarla buluşturuyor. Şirket, Fast Laughs (Hızlı Kahkahalar) adını taşıyan özelliği de belli ülkelerde Android’e getirdi. Daha önce iOS’te sunulan bu özellik kapsamında kullanıcılar Netflix’in popüler içeriklerinden alınan kısa ve komik videoları ayrı bir akıştan izleyebiliyor.