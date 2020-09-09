The Wall Street Journal gazetesine mülakat veren Netflix CEO'su Reed Hastings, evden çalışmanın herhangi bir yararını görüp görmediği sorusuna "Herhangi bir olumlu yanını göremiyorum" yanıtını verdi.

Dünya çapında 193 milyon ücretli abonesi bulunan ve uluslararası çapta yapımcılık-yayımcılık yapan ABD merkezli şirketin patronu "Kişi kişiye bir araya gelememek, özellikle de uluslararası çapta, başlı başına bir olumsuzluk" dedi. Ancak "İnsanların yaptıkları fedakarlıklardan süper etkileniyorum" diye ekledi.

Mart ayında bir çalışanının Covid-19 pozitif çıkması nedeniyle Hollywood ofisini kapatan Netflix, o zamandan beri virüsün yayılmasını engellemek için çalışanlarına evden mesai yaptıran Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerine katıldı.

Hastings ise çalışanların iş yerinde toplu halde bir araya gelmemesinin 'fikir alışverişi ve tartışmasında bulunmayı' zorlaştırdığına dikkat çekti.

'Aşı çıkar çıkmaz iş yerine dönülür'

Corona virüse karşı aşı kullanımına geçildiğinde Netflix'in evden tam mesaiyi devam ettirmeyeceğini öngören CEO, bundan sonra pek çok şirketin çalışanlarına dört gün işyerinde, bir gün evde mesai yaptırmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Hastings, aşı bulunmasından sonra çalışanların düzenli iş yerine gitmeye ne zaman geri dönmesini istediği sorusunu, "Aşının onaylanmasından 12 saat sonra" diye yanıtladı.