Netflix, çocuklar için Geleceğin Ekranı projesini hayata geçirdi

İş birliğine ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, söz konusu projenin ilk ve en önemli aşamalarından biri, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek dijital buluşmalar olacak.

Bu aşamada çocukların ve gençlerin eğitiminde kilit rol üstlenen öğretmenlerin ve ebeveynlerin katılımıyla dijital ortamdaki öğrenci davranışları mercek altına alınacak ve bilinçli içerik tüketim yöntemleri paylaşılacak.

Öğrencilerin bu bilgilere erişimini kolaylaştıracak özel bir eğitim setiyle de desteklenecek dijital buluşmalarla yıl sonuna kadar 3 bini aşkın öğretmen ve aile en güncel bilgilerle donatılacak.

Projenin ikinci aşamasında ise bilinçli içerik tüketimi anlayışının toplumun tüm kesimleri ile paylaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda akademisyenlerin de aralarında yer alacağı tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek bir podcast serisi hayata geçirilecek. Ayrıca uzmanlar eşliğinde hazırlanacak makaleler Netflix Haber Merkezi'nde yayınlanarak geniş kitlelere ulaşacak.

Projenin üçüncü ve son aşamasında ise tüm paydaşların katılımıyla geniş kapsamlı bir zirve düzenlenecek.

Dijital okuryazarlık ve ebeveynlik alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak yer alacağı Geleceğin Ekranı zirvesi, proje süresince elde edilen deneyimlerin sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarılmasına aracı olacak.