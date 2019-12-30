The Witcher 3: Wild Hunt, Steam platformu üzerinden anlık olarak 94 bin kişi ile çıktığı yıl olan 2015’te 92 bin olan anlık oyuncu rekorunu kırmış oldu.

Dizinin yayınlandığı hafta anlık oyuncu sayıları 50 bin civarlarına ulaşmıştı. Şu aralar 96 bin dolaylarında anlık oyuncu sayısıyla kendi rekorunu kırıyor.

The Witcher 2. Sezon yolda

Dizinin 2. Sezonunun çekimleri 2020 yılında başlayacak. Fakat yayın tarihi 2021 olacak gibi duruyor. Sevenlerinden uzun bir süre daha uzak kalacak olan The Witcher daha uzun yıllar konuşulacak gibi duruyor.



