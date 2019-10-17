Netflix dün Almanya’nın en büyük kitap fuarlarından biri olan The Frankfurter Buchmesse’te, Man Booker ödül adayı, eleştirmenler tarafından övgüyle bahsedilen başarılı yazar Elif Şafak'ın “Aşk” adlı kitabının haklarını aldığını duyurdu.

Önümüzdeki dönem için bu kitaptan yola çıkılarak çekilecek orijinal dizinin prodüksiyon ve zamanlama detayları henüz belirlenmedi.

Elif Shafak imzalı “Aşk” kitabı 2011’de yayımlanması üzerine sadece Türkiye'de 850 binden fazla kopya satış rakamına ulaşmasının ardından 37 dile çevrildi.





Haberin fotoğrafları için tıklayın En iyi 10 Netflix dizisi





The Royal Society of Literature üyesi olan Şafak, çağdaş edebiyatın en ünlü isimleri arasında yerini aldı.

Bu kitapta okur hikaye içinde hikaye keşfederek Elif Şafak'ın derin hayal dünyasına bir adım atıyor.

Yedi yüzyıla yayılan ve tamamen iki farklı kültür üzerinden birbirine ayna tutan bu iki paralel hikayede okur 13'üncü yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Sufizm ve evrensel düzeyde bir aşk arama üzerine derin bir keşfe çıkıyor.



