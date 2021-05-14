Futbol Netflix Fatih Terim belgeselini duyurdu

Netflix Fatih Terim belgeselini duyurdu

Futbol

Netflix Fatih Terim belgeselini duyurdu

Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor. Netflix ve Fatih Terim arasındaki Twitter mention'laşması, belgeselin habercisi oldu.

14 Mayıs 2021, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
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Netflix, Fatih Terim'i etiketlediği gönderisinde "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz. Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" yazdı. Fatih Terim ise "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." cevabını verdi.


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