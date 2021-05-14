Netflix Fatih Terim belgeselini duyurdu
Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor. Netflix ve Fatih Terim arasındaki Twitter mention'laşması, belgeselin habercisi oldu.
14 Mayıs 2021, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
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Netflix, Fatih Terim'i etiketlediği gönderisinde "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz. Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" yazdı. Fatih Terim ise "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." cevabını verdi.
https://twitter.com/netflixturkiye/status/1393144055513686016
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