Kültür & Sanat Netflix gerçek oyuncularla Pokémon dizisi çekecek

Netflix gerçek oyuncularla Pokémon dizisi çekecek

Kültür & Sanat

Netflix gerçek oyuncularla Pokémon dizisi çekecek

Dijital yayın platformu Netflix'in gerçek oyuncularla Pokémon dizisi çekeceği duyuruldu. Projenin henüz erken geliştirme aşamasında olduğu iddia edildi.

01 Ağustos 2021, Pazar 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Netflix, yeni bir projeyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddiaya göre platform, Pokemon'un yeni canlı aksiyon türü dizisini izleyicelere sunmayı hedefliyor. ​Proje henüz ilk günlerinde olduğu için hakkında herhangi bir detay mevcut değil. Ancak kaynaklar, projenin Joe Henderson'ın yönetici prodüktörlüğüne bağlı olduğunu söylüyor. Henderson'ın dizinin senaryosunu yazacağı da iddialar arasında.

Sputnik'in haberine göre Henderson şu anda altıncı ve son sezonunu yayınlamaya hazırlanan popüler Netflix dizisi 'Lucifer'da ortak yönetici yapımcı olarak görev yapıyor.

Kaynaklar ayrıca projenin 2019'da vizyona giren Ryan Reynolds ve Justice Smith'in başrollerini paylaştığı 'Detective Pikachu' filmine benzer bir canlı aksiyon olacağını öne sürüyor.

Netflix'ten konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Burak Akkul
Britanya'nın parlak şehri "Bright"on
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER House of Gucci'ni karakter posterleri yayınlandı