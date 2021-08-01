Netflix gerçek oyuncularla Pokémon dizisi çekecek

Netflix, yeni bir projeyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddiaya göre platform, Pokemon'un yeni canlı aksiyon türü dizisini izleyicelere sunmayı hedefliyor. ​Proje henüz ilk günlerinde olduğu için hakkında herhangi bir detay mevcut değil. Ancak kaynaklar, projenin Joe Henderson'ın yönetici prodüktörlüğüne bağlı olduğunu söylüyor. Henderson'ın dizinin senaryosunu yazacağı da iddialar arasında.

Sputnik'in haberine göre Henderson şu anda altıncı ve son sezonunu yayınlamaya hazırlanan popüler Netflix dizisi 'Lucifer'da ortak yönetici yapımcı olarak görev yapıyor.

Kaynaklar ayrıca projenin 2019'da vizyona giren Ryan Reynolds ve Justice Smith'in başrollerini paylaştığı 'Detective Pikachu' filmine benzer bir canlı aksiyon olacağını öne sürüyor.

Netflix'ten konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.