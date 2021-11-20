Bilim & Teknoloji Netflix gibi video servislerinde kimlik avı dolandırıcılığı artışa geçti

Netflix gibi video servislerinde kimlik avı dolandırıcılığı artışa geçti

Bilim & Teknoloji

Netflix gibi video servislerinde kimlik avı dolandırıcılığı artışa geçti

Netflix gibi video servislerinde kimlik avı dolandırıcılığı artışa geçti. Güvenlik şirketi Kaspersky, kullanıcılara gönderilen sahte e-postalar konusunda uyarıda bulundu.

20 Kasım 2021, Cumartesi 11:43 Son Güncelleme:
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Kaspersky, günümüzde birçok kullanıcı tarafından kullanılan Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime gibi video servislerinde kimlik avı dolandırıcılığının artışa geçtiğini bildirdi.

Dolandırıcıların sahte kayıt ve açılış sayfaları kullandığını söyleyen Kaspersky, Netflix abonelerine gönderilen ve ''Kullanıcının video servis hesabının, ödeme bilgileri onaylanana kadar askıya alındığı'' söyleyen sahte bir e-posta bildirimini paylaştı. Bununla beraber e-postada yer alan linke tıklayan kullanıcılar, sahte bir ödeme sayfasına yönlendiriliyor.

Şirket, Mandalorian dizisinin kliplerini birleştiren dolandırıcıların dizinin yeni ve yayınlanmayan bölümlerini izlemek için düşük bir ücrete sahip servis aboneliği sattığını söylüyor. Bu yöntemler ile kullanıcıların kredi kartı ve banka bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, aynı zamanda abonelik bilgilerini de elde edebiliyor.

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